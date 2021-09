Sara Van de Vel en Julie Van de Velde rijden de WK-tijdrit bij de vrouwen

Op 6 september, toen de Belgische selecties bekend werden gemaakt, was alleen Julie Van de Velde officieel aangeduid voor de tijdrit. De tweede naam zou bevestigd worden na het EK in Trente met als kanshebsters Julie De Wilde, Ann-Sophie Duyck en Sara Van de Vel. Van de Vel werd 9e, terwijl Duyck 13e eindigde.



Dankzij de Europese titels van Alec Segaert in de tijdrit voor junioren en van Thibau Nys in de wegwedstrijd voor U23 kan België voor deze twee wedstrijden nog een extra renner afvaardigen.



Belgian Cycling kondigde aan dat Jonathan Vervenne Segaert en Cian Uijtdebroeks in de juniorentijdrit vergezelt en dat Lennert Van Eetvelt toetreedt tot de U23-ploeg, die verder bestaat uit Arnaud De Lie, Fabio Van den Bossche, Stan Van Tricht en Florian Vermeersch.