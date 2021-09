Messi op Club Brugge: "Dit overstijgt het voetbal. Niemand wil dit missen"

"Alles is uitverkocht, niemand wil de wedstrijd missen. We hebben mensen moeten teleurstellen, want de vraag was veel groter dan het aanbod. We hadden het stadion meer dan één keer kunnen uitverkopen."

"De match wordt live uitgezonden in 85 landen, de samenvatting zal te zien zijn in 200 landen. Er zijn ook 170 journalisten geaccrediteerd. Die zitten niet elke week in onze perstribune. Het zal de eerste keer zijn dat een wedstrijd met een Belgische club zo mondiaal verspreid wordt."

"Dit overstijgt het voetbal. Iedereen is een beetje in de ban van Messi en alle sterren die naar Brugge afgezakt zijn", weet Bob Madou, Chief Business Officer bij Club Brugge.

Om 18 uur trainden de sterren in het Jan Breydelstadion. De media- (gisteren al) en publieke (vanavond tijdens de match) belangstelling voor de match tussen Club Brugge en PSG is enorm.

Nu eten er zo'n 1.500 mensen in het stadion, dat hadden er 4 à 6 keer zoveel kunnen zijn in het nieuwe stadion.

Telkens als dit soort affiches op de kalender staat, klinkt de roep om een nieuwe accomodatie in Brugge nog wat luider. Zo ook vandaag.

Bob Madou: "De business- en cateringmogelijkheden zouden veel groter geweest zijn in een nieuw stadion. Nu eten er zo'n 1.500 mensen in het stadion, dat hadden er 4 à 5 keer zoveel kunnen zijn in het nieuwe stadion."

Tijdens Champions League-wedstrijden legt de Europese voetbalbond UEFA de regels strikt vast. De clubs moeten de regie uit handen geven, alles overstijgt de normale werking.



Madou: "Ook de tv-zenders hebben andere wensen dan bij normale wedstrijden in de Belgische competitie. Zo zijn er aparte camera's gericht op Messi, Mbappé en Neymar. Dat zorgt voor wat minder vrijheid voor onze eigen cameramensen."

Je zou het bijna nog vergeten: wat kan Club sportief in de weegschaal gooien vanavond? "

"Dit is onze 5e Champions League-groepsfase in 6 jaar. We zijn dus geen nieuwkomer meer. Maar natuurlijk hopen we dat we het sportief goed doen en een goed resultaat kunnen neerzetten. Dat zou de kers op de taart zijn. Daar gaan we allemaal voor."