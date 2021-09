João Almeida sprint naar zegebloemen in openingsrit in Luxemburg

Zoals wel vaker zakte heel wat toppers af naar de Ronde van Luxemburg. Die toppers kregen in rit 1 meteen een geaccidenteerd parcours voor de wielen, met nog twee beklimmingen in de finale.

In die finale bleef Jack Bauer als enige over van een vroege vlucht. De Nieuw-Zeelander maakte indruk en wist het peloton kilometers lang op afstand te houden. Op 2 km van de finish was hij er toch aan voor de moeite, na beulenwerk van Deceuninck-renners Serry en Masnada.

Op het slotklimmetje in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg probeerden Davide Formolo en David Gaudu nog te ontsnappen aan een groepssprint, maar zonder succes.

In de sprint leek zowaar Bauke Mollema eerst op de dagzege af te stevenen, maar met een indrukwekkend versnelling uit de achtergrond maakte Almeida het voorbereidende werk van zijn ploeg alsnog af. Mollema en Hirschi vervolledigen het podium.

Morgen staat er opnieuw een pittige etappe op het programma in Luxemburg, met heel wat klimwerk. Almeida is uiteraard de eerste leider in de vijfdaagse rittenkoers.