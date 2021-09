Thibau Nys: "Gouden match van veld en weg begint bij mij nu ook te werken"

"Je durft hier vooraf van dromen, maar je durft er ook niet te ver op in te gaan, omdat je weet dat je dan wel eens heel teleurgesteld kan zijn. Maar het draaide goed uit", vertelt een blije Nys junior. Net als Wout van Aert en Mathieu van der Poel, die uitblinken op de weg, komt Thibau Nys uit de crosswereld. Wat is het geheim, wilde StuBru-presentatrice Fien Germijns weten? "Ik denk dat wij gewoon heel complete atleten zijn en we op heel veel omlopen goed uit de voeten kunnen", formuleert Nys een antwoord.

"Dichte ereplaats op WK zit erin, als alles meezit"

Het goud van Nys kreeg gisteren net geen navolging met zilver voor Remco Evenepoel, achter de snellere Sonny Colbrelli: "Ik heb de laatste 60 kilometer gezien. Ik denk dat het overduidelijk was wie de sterkste in de koers was. Remco deed wat hij wou, maar kreeg net niet die lastige Italiaan uit zijn wiel."



"Ik denk wel dat Remco het perfect heeft aangepakt. Hij heeft gedaan wat hij kon doen. Het is spijtig dat het zo moet aflopen, maar zijn goede vorm is terug. Ik denk dat we daarop mogen rekenen."

Evenepoel mikt op het WK tijdrijden en de WK-wegrit in eigen land de komende zondagen. Het parcours van de wegrit bij de beloften ligt Nys normaal nog beter dan dat van het EK. Hoe kijkt hij naar het WK? "Dat is moeilijk te zeggen. Er zal volgens mij een heel ander koersverloop zijn dan op het EK."

"Ik ga het een beetje op mij laten afkomen. Ik ben er klaar voor en kijk er heel hard naar uit. Als het allemaal een beetje meezit, denk ik dat ik moet kunnen meedoen voor een dichte ereplaats."

StuBru maakte alvast een afspraak voor over 2 weken. Het WK bij de beloften is op vrijdagnamiddag 24 september met start in Antwerpen en aankomst in Leuven.