Beresterke Thibau Nys (18) sprint naar EK-goud op de weg bij beloften

Bekijk hier de ultraspannende slotkilometers:

Perfecte koers van de Belgen

Onze landgenoten maakten de koers en reden nagenoeg perfect. Iets voorbij halfweg de 132 km (10 rondjes van 13,2 km) probeerde Lennert Van Eetvelt weg te geraken, maar die poging was net als de versnelling van Henri Vandenabeele van korte duur. Er werd slag om slinger versneld. Weg blijven, dat bleek een ander verhaal. Dan maar een keer solo proberen, dacht Van Eetvelt. Hij voelde de benen jeuken op de enige helling op het parcours en probeerde er een tijdrit van zo'n 23 kilometer van te maken. Het was beuken en vechten voor elke meter voorsprong.

Verslag in het Journaal:

Nys springt mee op klim en maakt het af

Van Eetvelt bewoog hemel en aarde. Op 9 kilometer van de streep werd onze landgenoot echter ingerekend. Maar zijn werk zat er nog niet op. Van Eetvelt nestelde zich in een kopgroep van 7 met daarbij ook Thibau Nys, die met een knappe inspanning op de laatste klim nog net zijn wagonnetje kon aanpikken.



Nys, met zijn 18 jaar de op 1 na jongste renner van het pak, gokte op zijn sprint, dat die meer dan in orde is, had hij eerder dit seizoen al bewezen. Van Eetvelt toonde zich een geweldige helper, in de spurt stond er helemaal geen maat op Thibau Nys.



8 jaar na Sean De Bie heeft België weer een Europese kampioen bij de beloften. Van Eetvelt werd nog knap 5e.



Het zilver was voor de Italiaan Filippo Baroncini, het brons ging naar de Spanjaard Juan Ayuso.





Vader Sven, enorm trots op zijn zoon, was niet aanwezig in Trentino. Gelukkig voor Thibau, want de renner van Baloise Trek Lions vertelde vooraf dat zijn vader ongeluk bracht. "Bij al mijn zeges deze zomer was hij er niet bij en toen hij er wel eens was, reed ik lek en ben ik gevallen. Van mij mag hij dus thuisblijven." De rest is geschiedenis.