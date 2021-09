Djokovic grijpt ernaast: "Teleurgesteld, maar ook opgelucht én dankbaar"

Begin dit jaar won nummer 1 Djokovic nog de finale in Melbourne in 3 sets van nummer 2 Medvedev, afgelopen nacht was het omgekeerd (6-4, 6-4, 6-4). Geen Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en US Open in 1 jaar dus voor de Serviër, hij was duidelijk niet in zijn gewone doen en struikelde over de laatste horde.

Een indrukwekkend sterke Medvedev moest voor het eerst speechen op een grandslamevent: "Ik wil beginnen met het aanbieden van mijn excuses. Sorry voor jullie als publiek en voor Novak, want we weten allemaal waar hij voor ging."

Medvedev richtte zich tot zijn opponent: "Het is waanzinnig wat jij dit jaar hebt bereikt, net als in je hele loopbaan. Ik heb dit nog nooit gezegd tegen iemand, maar voor mij ben je de beste tennisser in de geschiedenis."



Waar Djokovic het in het verleden in de grote wedstrijden qua populariteit vaak moest afleggen tegen zijn rivalen Rafael Nadal en Roger Federer, was in de finale van de US Open het publiek op zijn hand. "Jullie waren iets meer voor Djokovic en dat is volkomen begrijpelijk. Maar jullie hebben me deze weken weer zoveel energie gegeven", zei Medvedev, die ook leerde van zijn verloren US Open-finale van 2019 tegen Rafael Nadal.



De winnaar sloot zijn praatje af met een kwinkslag. Hij wendde zich tot zijn vrouw Daria, met wie hij zondag precies 3 jaar getrouwd is. "Last but not least wil ik nog stilstaan bij onze huwelijksverjaardag."

"Tijdens het toernooi kon ik niet nadenken over een cadeau. En toen ik in de finale kwam, dacht ik: "Als ik verlies, dan moet ik snel een cadeautje vinden of ik moet deze wedstrijd winnen." Gelukkig heb ik dat gedaan. Ik hou van je, Daria."

Medvedev verdiende met zijn titel 2,5 miljoen dollar, omgerekend 2,12 miljoen euro. Hij is de eerste Russische grandslamkampioen bij de mannen sinds 2005, toen Marat Safin de Australian Open won. In New York volgt hij de Oostenrijker Dominic Thiem op de erelijst op.