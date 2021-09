Wereldrecords op loopnummers 5 km en 10 km op de weg sneuvelen in Duitsland

Teferi, die in 2015 WK-zilver won op de 5.000 meter, klokte 14'29". Ze deed daarmee ruim beter dan het 2 jaar oude record van de Nederlandse Sifan Hassan, dat op 14'44" stond.





Tirop won in 2017 en 2019 WK-brons op de 10.000 meter en was op de Spelen in Tokio 4e op de 5.000 meter. Ze klokte 30'01" en deed daarmee 29 seconden beter dan het 19 jaar oude wereldrecord van de Marokkaanse Asmae Leghzaoui.



De allersnelste tijd ooit gelopen blijft met 29'43" op naam van de Keniaanse Joyciline Jepkosgei staan, maar dat was in een wedstrijd met mannelijke tempomakers.