Remco Evenepoel voor de start van het EK: "Ik ben toch wat nerveus"

"Het zal een heel speciale koers worden", verwacht Evenepoel van het EK. "Er kunnen zich heel veel verschillende scenario's afspelen. We zijn hier met een sterk blok, ik heb er wel vertrouwen in."



"De koers kan opengebroken worden in het eerste deel, maar het kan even goed zijn dat er afwachtend gereden wordt en er wordt gewacht tot op het circuit. Er kunnen veel verrassende winnaars zijn denk."

Is de klim richting Povo op het plaatselijke parcours lastig genoeg voor Evenepoel? "Ja, dat denk ik wel. Het is misschien maar 4,5% gemiddeld, maar de laatste anderhalve kilomter is toch wel tussen 7% en 8%. Op dat stuk kunnen er verschillen gemaakt worden."

"Het is belangrijk dat ik in de finale goed naar voren wordt gebracht, maar ook Dylan Teuns is in heel goeden doen. We hebben meerdere kaarten om uit te spelen. Iedereen heeft er vertrouwen in."