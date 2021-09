Evenepoel rijdt de stenen uit de grond, maar krijgt Colbrelli niet uit zijn wiel

Sonny Colbrelli was vooraf de topfavoriet op dit EK, hij maakte het ook knap af. De 31-jarige renner van Bahriain zorgde voor een Italiaans delirium in Trento.

Hij voelde zich in het begin van de wedstrijd niet al te best. "Bij de start van de race had ik geen goed gevoel", zei Colbrelli in het flashinterview.

"Op sociale media merkte ik dat er erg veel druk op ons werd gezet. Dat ik dan kan winnen, dat is fantastisch."

Het Italiaanse team deed het nagenoeg perfect. "In de finale kon ik rekenen op een fantastische Trentin. Ik had maar één taak: Remco Evenepoel volgen. Ik heb veel geleden, maar het lukte net. Voor eigen volk winnen, is erg mooi."