Emma Raducanu: "Ik ben het bewijs dat iedere speelster grandslamtitel kan winnen"

Raducanu verraste zichzelf en vriend en vijand, al had ze op Wimbledon al getoond wat ze in haar mars had. Ze moest er in de 1/8e finale opgeven, omdat de stress en impact van het moment haar te veel werden. Daaruit wou ze leren én dat heeft ze gedaan.

Voor 23.000 enthousiaste Amerikaanse fans tapte ze gisteravond uit haar gekende vaatje. Met krachtige groundstrokes dicteerde ze het spel, ze acteerde alsof ze al jaren op het hoogste niveau speelt.

Ze staat nochtans maar 150e op de wereldranking en kwam vanuit de kwalificaties tot in de finale, dat is een grandslamprimeur. "De toekomst van het vrouwentennis is geweldig, net als de breedte. Ik heb aangetoond dat alle speelsters op de tabel kans hebben om te winnen", zei de kersverse topper.



"Bedankt New York, vanaf de eerste kwalificatiewedstrijd heb ik me thuis gevoeld. Jullie hebben me door de moeilijke momenten heen gesleept."



"Hopelijk hebben Leylah en ik een goede prestatie geleverd", zei ze met enige twijfel in haar stem, kort nadat ze de partij op haar derde wedstrijdpunt had afgemaakt met een ace en ze enkele breakpunten had moeten wegwerken.



"Leylah blijft altijd vechten en ik wist dat ik diep moest gaan. In het laatste game bad ik dat ik geen dubbele fout zou slaan. Ik moest in het moment blijven en me focussen."