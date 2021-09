18-jarige Emma Raducanu schrijft geschiedenis op de US Open

Raducanu haalt 1e set binnen na ware uitputtingsslag

Fernandez strijdend ten onder in spannende tienerfinale

Ook in de 2e set kregen we 2 snelle breakpunten te zien. Terwijl eerst Raducanu haar eigen spelletje moest prijsgeven, was het vervolgens Fernandez die hetzelfde lot was beschoren.



De motor van Raducanu sloeg nu helemaal aan en Fernandez werd steeds dieper in het speelveld geduwd. De Canadese bleef zich stevig verzetten, maar moest in een zenuwslopend slot bij het 3e matchpunt na een ace uiteindelijk toch het hoofd buigen met 6-3.



Kwalificatiespeelster Raducanu steekt zo de US Open op zak na maar liefst 14 sets op rij gewonnen te hebben. Een scenario waar een romanschrijver zelfs niet zou opkomen.