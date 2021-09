Ronaldo-gekte in Manchester voor grote rentree: al 219 miljoen aan shirts verkocht

Al na 1 uur zorgde de shirtverkoop van Ronaldo voor de allerbeste verkoopdag voor de online winkel van de club wereldwijd. Na 24 uur was hij Lionel Messi (naar PSG) en LeBron James (naar de LA Lakers) al lang voorbij, nooit eerder werden zoveel replica’s in de eerste 24 uur na een transfer verkocht.

Zo suggereerde Marca dat er van Messi in de eerste 24 uur rond de 830.000 shirts verkocht werden, bij Ronaldo lag dat cijfer volgens The Mirror in elk geval een pak hoger. Het is niet duidelijk om welke exacte aantallen het gaat. Sommige bronnen spreken over ongeveer 1,2 miljoen shirts.

Ook aan Old Trafford was het meteen bijzonder druk. Mensen gingen uren in de rij staan om het shirt met het magische nummer 7 te bemachtigen.

De grote winnaar van deze stormloop is kledinggigant Adidas dat momenteel een 10-jarig sponsorcontract heeft met Man U, maar ook de club kan niet klagen. Volgens Love the Sales werden na 72 uur al voor een kleine 80 miljoen euro aan shirts verkocht.

Daags voor de wedstrijd tegen Newcastle is dat bedrag al flink opgelopen tot 219 miljoen euro. Man U houdt daar alvast 15,11 miljoen euro aan over, niet slecht voor een speler die nog geen bal getrapt heeft. De transfersom van 15 miljoen euro die betaald werd aan Juventus verdiende de club zo al helemaal terug.

Volgens Price of Football krijgt United zo'n 7 procent per verkocht shirt. Volwassenen betalen voor een shirt 108 euro, kinderen 88 euro en voor de jongsten is het voor de volledige outfit 73 euro. De club verdient aan een shirt van 108 euro dus 7,56 euro.