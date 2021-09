Ploegleider over Van Aert: "Dit past in het plan, op WK zal hij in topvorm zijn"

"Het was een muur, een heel uitdagende aankomst. Het is ongekend dat Wout dit ook kan. Dat stemt me heel tevreden", reageert Zeeman bij Sporza. "Ik denk dat Alaphilippe eigenlijk de beste van de wereld is op zo'n aankomst, denk maar aan de Waalse Pijl en een aantal keer in de Tour.

"Maar goed, hij kreeg Wout er niet af. Op het steilste stuk kon Wout zich nog een keer vermannen. Hij haalde nog iets uit zijn kleinste teen. En dan wint Wout die sprint. Heel knap."

Na de finish was Van Aert helemaal leeg. "Dat was toch een mooi beeld. Ook Alaphilippe kon amper nog iets zeggen. Wat een prachtige sport is het toch."

Van Aert heeft ook de leiderstrui weer te pakken, maar de Tour of Britain winnen, is geen doel op zich. "Het belangrijkste is het WK. We hadden de eerste vier ritten aangestipt om nog eens diep te gaan. HIj had deze inspanning nodig om nog een stap te zetten in zijn conditie. Nu gaat hij niets meer forceren. Als de ploeg de koers kan controleren, zal hij de zege niet laten liggen, maar dit is niet ons doel. Dat zijn het WK en Parijs-Roubaix."