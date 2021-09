5 cruciale tips om een mountainbiketocht van 136 kilometer te overleven

Fietsen is altijd een beetje een overlevingstocht, een mountainbiketrip van 136 kilometer - de langste mountainbikeroute van Vlaanderen - is dat al zeker. Marathonrijder Frans Claes geeft je 5 cruciale tips om zijn tocht in en om Leuven tot een goed einde te brengen.

1. Je fiets: meeste comfort met een volgeveerde mountainbike

"Een volgeveerde mountainbike - met vering vooraan én achteraan - is het meest comfortabele voor een lange tocht. Zo een fiets filtert de oneffenheden weg waardoor de belasting op de armen en de rug minder is." "De Cape Epic rijden we zelf ook met dit model. Het gaat dan om langere etappes met een beperkt aantal hoogtemeters. Het extra gewicht van de fiets weegt niet op tegen het comfort. Voor mijn tocht in Leuven is dat net hetzelfde." "Een veelgestelde vraag is de keuze van de banden. Voor rotsen of gravel ga je uiteraard iets anders kiezen dan voor bossen of voor velden. In onze regio zou ik daarom kiezen voor een goede allroundband, eentje waarmee je in natte en droge omstandigheden uit de voeten kan." "Tegenwoordig zien we ook meer bredere banden opduiken van 2.25 tot 2.35 inch. Die dikte heeft helemaal geen invloed op de rolweerstand, het is zelfs gunstiger. Ze zijn zwaarder, maar je kan met lagere druk rijden zodat je meer grip hebt." "De bandendruk is cruciaal in functie van de grip. Hoe lager, hoe beter. Ik rijd zelf tubeless en zet de druk met mijn 60-65 kg op 1.4 bar vooraan en 1.5 bar achteraan. Iemand die zwaarder is, zet beter meer druk. Rijd je met binnenbanden, moet je rond de 2 bar zitten."

2. Je houding: zorg dat je vrij bent van klachten in je nek of je armen

"Zorg ervoor dat je comfortabel op je fiets zit. Ben je al na 50 km geradbraakt, dan zit je mogelijk fout. Dat uit zich in klachten in de nek, de rug, de handen en de armen. Als die klachten blijven aanhouden, ga je best eens naar een bikefitter. Dat is iemand die je perfecte fietspositie uitmeet." "Het kan er ook mee te maken hebben dat je te verkrampt bent omdat je niet technisch genoeg bent in bijvooorbeeld de afdalingen. Dan volg je best technieklessen." "Als je niet klachtenvrij bent, zou ik de 136 km niet aanvatten. Tenzij je graag afziet zoals Flandriens in Parijs-Roubaix."

3. Je voeding: begin al te eten in het eerste uur

"Een gemiddelde mountainbiker zal tussen de 7 en de 8u op de fiets zitten voor deze tocht van 136 km. Dat is een hele uitdaging. Ik zou adviseren om, anders dan bij een kortere tocht, vanaf het eerste uur te eten. Begin met vaste voeding zoals een energiereep of een banaan. Blijf ook elke uur eten. Naar het einde toe kan je dan overschakelen op energiegels." "Je drinkt best elk uur een bidon van 750 ml. Als het warm is zelfs nog meer. Het is verstandig om mineralen in je water te doen om zoutverlies op te vangen. Je lichaam zal het vocht ook langer vasthouden." "De avond voor je tocht eet je best koolhydraten zoals pasta, rijst of aardappelen om al reserves aan te leggen. Als je opstaat, begin je ook best meteen water te drinken."

4. Je aanpak: vertrek op tijd en aan een trager tempo

"Begin wat behoudender dan je normaal zou doen, aan een tempo dat onder je normale tempo ligt. Blijf uit de intensieve zone in de eerste helft van je rit. Stelselmatig kan je versneller, maar probeer nog een cartouche over te hebben." "De vroege uren van de dag zijn trouwens het beste om te rijden, de meeste langeafstandsatleten beginnen dan ook voor dag en dauw. Op een lange tocht zijn er altijd onvoorziene omstandigheden. Denk aan een mechanisch defect of een extra tussenstop om bij te tanken. Dan heb je meer marge en moet je niet tegen zonsondergang stressen om binnen te zijn." "Iemand die minder getraind is, zou ik aanraden om na een uur of 5 langer te stoppen en tijd te nemen om iets te eten. Een spaghetti bijvoorbeeld."

5. Ben je er klaar voor? Probeer eerst al eens 100km met de mountainbike

"Probeer toch al eens 100 km gereden te hebben met de mountainbike. Bij een loopmarathon moet je ook al eens 30 kilometer gelopen hebben. Als je dat kan zonder naar de haaien te zijn, dan is de kans groot dat je de 136km ook zal uitrijden." "Van iemand die altijd tochten van 50km gewend is, kan je moeilijk zeggen of het zomaar zal lukken. Dat hangt bijvoorbeeld van je morfologie af. Sommige mensen zijn nu eenmaal voor duursporten gemaakt. Sprinterstypes hebben dan weer hun leven lang last om die 8u vol te maken." "En dan is er voor alles een eerste keer en moet je springen. Het kan zijn dat je tegen je limieten botst. Dan weet je dat je harder moet trainen. Heb geen schrik om van jezelf te verliezen, dat is misschien nog het beste advies."