Michel Wuyts denkt na over rol van Evenepoel in WK-selectie: "Een bliksemafleider?"

Sinds vanochtend weten we welke renners er eind deze maand ons land zullen vertegenwoordigen op het WK wielrennen. Het volledige team is gebouwd rond Wout van Aert. Michel Wuyts juicht deze keuze toe, maar is wel verrast door de afwezigheid van Tim Wellens.

"Het is moedig van de bondscoach om Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert thuis te laten", opent Michel Wuyts zijn analyse van de WK-selectie. "Maar ik had de oudgedienden er ook niet bij verwacht, hoe jammer ook." "Een WK-selectie verdien je op basis van je huidige vormpeil. En de signalen van beide renners waren niet sterk genoeg. Als je geen finale kunt rijden in de Benelux Tour, dan kan je geen plaats afdwingen in de WK-selectie. Daar is het niveau nog 2 keer hoger."

Waarom wordt Tim Wellens aan de kant gelaten?

"Ik ben wel verrast door het ontbreken van Tim Wellens. Men had het vooraf altijd over 2 zekerheden. Voor mij was Tim Wellens daar altijd bij." "Ik hoor dat hij in de weegschaal lag met Victor Campenaerts. Voor mij kan je hem ook naast Remco Evenepoel of Dylan Teuns leggen. Daarom zou ik met de selectie gewacht hebben tot na het EK van volgende zondag. Daar komen Campenaerts, Evenepoel en Teuns samen aan de bak."

Ik heb de behoefte aan zekerheden boven de 200 km. Dat vraagt body, ervaring, inzicht en opofferingsgeest. Wellens heeft die kwaliteiten allemaal.

"Ik heb de behoefte aan zekerheden boven de 200km. Dat vraagt body, ervaring, inzicht en opofferingsgeest. Wellens heeft die kwaliteiten allemaal. Hij is misschien een jongen met een apart karakter, maar dat is geen reden om hem aan de kant te laten. Op het WK van 2020 in Imola heeft hij bewezen dat hij zich 100% voor Wout van Aert kan inzetten."

Sterke mannen rond Wout van Aert tot aan de finish

De bondscoach bouwde zijn volledige team rond speerpunt Wout van Aert. De renner van Jumbo-Visma was betrokken bij elke fase van de selectie. Is die resolute keuze voor Van Aert wel verstandig? “Daar kan niks, maar dan ook niks tegen ingebracht worden. Hij steekt er qua capaciteiten, daden en zegezekerheid 2 koppen boven uit. En sowieso kijkt de tegenstand al naar Wout van Aert. "Wat is het alternatief? Ik denk nu stevig na over de rol van Evenepoel. Daar zit ik over te dubben. Ik zie maar 1 oplossing: hem voor bliksemafleider laten spelen." "Je hebt op dat parcours in Leuven een harde koers nodig. Dus moet je stevige pionnen hebben die na 200 kilometer het ritme heel hoog opdrijven, zodat je aan het einde niet meer moet sprinten tegen iemand als Caleb Ewan. Dat kan een taak zijn voor Evenepoel. Hij kan een Evenepoeltje doen door aan te vallen en te hopen dat er volk meerijdt. Dan moeten de andere landen aan de bak."

"Van Aert moet nog omringd zijn als het op een sprint aankomt"