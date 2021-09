Michèle George: "Wil in Parijs ook graag deelnemen aan de Olympische Spelen"

Michèle George was gisteren te gast in De zevende dag. Daar had ze haar gouden medailles rond haar nek hangen.

De 47-jarige George heeft nu al vijf gouden exemplaren van Paralympische Spelen in haar bezit met ook 2 keer goud in Londen 2012 en goud en zilver in Rio 2016.

"Maar ik kan zeggen dat dit niet went. Het is een ongelofelijk gevoel om die medailles mee te brengen naar België en ze hier te kunnen dragen", zei George.

"Bij elke competitie staat de teller op 0. Met hand en tand verdedig je jezelf en je land. De eerste 2 gouden medailles in Londen waren totaal onverwacht. Daarna kwam Rio en nu met een nieuw paard Tokio. Ook deze Spelen zijn voor mij een groot succes geworden."

Een gouden plak levert George 15.000 euro. Op de Olympische Spelen gaat het over 50.000 euro voor goud.

George jammert niet. "Ik ben zeer dankbaar dat we een premie krijgen, dat wil ik hier zeker benadrukken. Maar het is wel zo dat als we over integratie spreken, dat het dan goed zou zijn dat het prijzengeld gelijkgeschakeld wordt."

"Je mag ook niet onderschatten wat dit allemaal kost: een paard, het transport, de training... Dat gaat over een hoop geld."