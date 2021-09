De Paralympische Spelen zitten erop: met de slotceremonie is het doek gevallen

15:42 15 uur 42. Het mooie overzicht van de Belgische medaillewinaars. Het mooie overzicht van de Belgische medaillewinaars

15:07 15 uur 07. Overzicht Belgische medaillewinnaars. Nu volgt er nog een overzicht van de Belgische medaillewinnaars. Even nagenieten dus! Lees hierboven welke atleten ons land eremetaal bezorgden. . Overzicht Belgische medaillewinnaars Nu volgt er nog een overzicht van de Belgische medaillewinnaars. Even nagenieten dus! Lees hierboven welke atleten ons land eremetaal bezorgden.

15:02 15 uur 02. Vaarwel Tokio! De vlam wordt gedoofd. Na 12 dagen zitten de Paralympische Spelen er officieel op. Met het slotvuurwerk starten de voorbereidingen richting Parijs. . Vaarwel Tokio! De vlam wordt gedoofd. Na 12 dagen zitten de Paralympische Spelen er officieel op. Met het slotvuurwerk starten de voorbereidingen richting Parijs.

14:54 14 uur 54. We naderen het einde. We naderen het einde van deze slotceremonie. Het olympisch vuur wordt straks nog gedoofd en dan zitten de Spelen in Tokio er officieel op. Wat een avontuur is het geweest in de Japanse hoofdstad. . We naderen het einde We naderen het einde van deze slotceremonie. Het olympisch vuur wordt straks nog gedoofd en dan zitten de Spelen in Tokio er officieel op. Wat een avontuur is het geweest in de Japanse hoofdstad.

14:52 14 uur 52. Ik verklaar deze Spelen voor gesloten. We ontmoeten elkaar opnieuw binnen 3 jaar in Parijs. IPC-voorzitter Andrew Parsons. Ik verklaar deze Spelen voor gesloten. We ontmoeten elkaar opnieuw binnen 3 jaar in Parijs. IPC-voorzitter Andrew Parsons

14:48 14 uur 48. Grote dank aan alle mensen die deze Spelen hebben mogelijk gemaakt. IPC-voorzitter Andrew Parsons. Grote dank aan alle mensen die deze Spelen hebben mogelijk gemaakt. IPC-voorzitter Andrew Parsons

14:47 Nog enkele beelden van de Belgische vlaggendrager Peter Genyn. 14 uur 47. Nog enkele beelden van de Belgische vlaggendrager Peter Genyn

14:44 14 uur 44. Een straffe dansact! Een straffe dansact!

14:39 14 uur 39. Toespraken. Nu volgen er enkele toespraken in het Japans. Gelukkig voor ons en voor jullie is de stream ondertiteld! . Toespraken Nu volgen er enkele toespraken in het Japans. Gelukkig voor ons en voor jullie is de stream ondertiteld!

14:38 14 uur 38. We gaan nu even live naar Parijs, waar een stevig feestje aan de gang is. Er worden ook beelden getoond van een Franse muzikant die enkel nog zijn ogen kan bewegen, maar via de moderne techologie wel muziek heeft kunnen maken voor deze ceremonie. Straf! . We gaan nu even live naar Parijs, waar een stevig feestje aan de gang is. Er worden ook beelden getoond van een Franse muzikant die enkel nog zijn ogen kan bewegen, maar via de moderne techologie wel muziek heeft kunnen maken voor deze ceremonie. Straf!

14:28 14 uur 28. Burgemeester Parijs ontvangt olympische vlag. De olympische vlag wordt momenteel overhandigd aan de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo. Haar stad zal, zoals u ongetwijfeld al weet, de Olympische en Paralympische Spelen in 2024 organiseren. . Burgemeester Parijs ontvangt olympische vlag De olympische vlag wordt momenteel overhandigd aan de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo. Haar stad zal, zoals u ongetwijfeld al weet, de Olympische en Paralympische Spelen in 2024 organiseren.

14:22 14 uur 22. Hier missen we toch wel echt het publiek. Anders zou er een enorme ambiance geweest zijn. Commentatoren Kris Meertens en Jessica De Smet. Hier missen we toch wel echt het publiek. Anders zou er een enorme ambiance geweest zijn. Commentatoren Kris Meertens en Jessica De Smet

14:20 14 uur 20. De laatste grote act van deze slotceremonie is momenteel aan de gang. Erna volgen nog enkele toespraken en de overdracht aan Parijs 2024. We zijn dus wel nog even zoet met deze festiviteiten. . De laatste grote act van deze slotceremonie is momenteel aan de gang. Erna volgen nog enkele toespraken en de overdracht aan Parijs 2024. We zijn dus wel nog even zoet met deze festiviteiten.