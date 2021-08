Carl Berteele: "Vrees dat WK en Roubaix moeilijk worden voor Van der Poel"

Mathieu van der Poel sukkelde al wat met zijn rug voor de Olympische Spelen en de problemen zijn alleen maar erger geworden na zijn val in Tokio. Moeten we ons zorgen maken over zijn deelname aan het WK en Parijs-Roubaix?

"Ik vrees dat het toch moeilijk zal worden", zegt wielercommentator Carl Berteele in De Tribune. "Hij is nog altijd niet opnieuw aan het trainen om weer koersfit naar een wedstrijd te kunnen gaan. Voorlopig ziet het er niet goed uit."

"Misschien is het beter om alles af te zeggen en ervoor te zorgen dat hij fit aan het veldritseizoen kan beginnen. Hij moet zijn gezondheid laten voorgaan. Het WK-parcours is wel iets voor hem, maar een halve Van der Poel moet je niet laten starten. En als hij niet kan rijden op het WK, dan ook niet in Roubaix."

PlaySports-journalist Dennis Xhaët beaamt. "Hij zou daar zelf ook niet mee omkunnen. Ik ken weinig renners die zó hard elke race willen winnen waar ze aan deelnemen. Als je met hem praat, voel je ook meteen dat hij toch wat anders in elkaar zit dan andere topsporters", weet Xhaët.



"Van der Poel zou zich ook gewoon niet kunnen inhouden. Hij wil altijd alles pakken. Het zou gewoon ongezond zijn mocht hij aan 50 procent rijden."