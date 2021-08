Antwerp tovert Ally Samatta uit de hoge hoed op transfer deadline day

Antwerp had zijn zinnen nog gezet op een nieuwe spits. Dat leek Arthur Cabral, een Braziliaanse spits van Bazel, te worden. Antwerp was bereid om veel geld op tafel te leggen, maar viste uiteindelijk achter het net.

Dan had Antwerp meer succes met Ally Samatta. Het kon de Tanzaniaan losweken bij Fenerbahçe, nota bene tegenstander van Antwerp in de groepsfase van de Europa League.

In België maakte Samatta indruk in zijn periode bij KRC Genk. Van 2016 tot 2020 droeg de aanvaller het shirt van Genk, in 191 wedstrijden was hij goed voor 76 goals. Samatta versierde in januari 2020 een transfer naar Aston Villa, maar daar kon hij zich niet doorzetten.

Vorig seizoen kreeg hij zijn carrière weer op de rails bij Fenerbahçe. De Turkse topclub leent Samatta tot het einde van het seizoen uit, Antwerp heeft ook een aankoopoptie bedongen in de overeenkomst.