"Van Aert is kopman op WK, maar Evenepoel kan de boel doen ontploffen"

Remco Evenepoel is dinsdag dan wel ziek opgestaan in de Benelux Tour, maar de jonge snaak van Deceuninck-Quick Step heeft de voorbije weken al meermaals zijn topvorm gedemonstreerd. "Zijn WK-selectie mag in elk geval geen vraagteken meer zijn", zegt wielercommentator Carl Berteele in De Tribune.

Is Remco Evenepoel eindelijk opnieuw op het niveau van voor zijn val in de Ronde van Lombardije vorig jaar? "Nog niet helemaal, maar hij komt wel in de buurt", meent Carl Berteele. "Voor Lombardije straalde hij nog meer zelfvertrouwen uit."



"Nu moet hij zichzelf nog een paar keer overtuigen. Hoe meer hij rijdt, hoe beter hij zal worden. Ik heb voor de Giro al gezegd dat een coureur moet koersen. Het gevoel van in het peloton te rijden, het bochtenwerk, de wind, de regen: je raakt dat snel kwijt. Maar een fenomeen als Evenepoel pikt dat ook snel weer op."



"Je moet daar je tijd voor pakken. Het heeft meer dan een jaar geduurd. Ik denk dat hij de muren oploopt als hij zich niet meteen kan bewijzen. Ik denk dat er wel eens een glas gesneuveld is. Maar uiteindelijk komt het er toch wel een keer uit."

Remco Evenepoel won dit weekend in zijn achtertuin de Brussels Cycling Classic.

"Wil Evenepoel werken voor kopman Van Aert op het WK?"

Remco Evenepoel is over 1,5 week de Belgische kopman op het EK, maar wat moet zijn rol worden op het WK eind september in eigen land? "Zijn WK-selectie mag in elk geval geen vraagteken meer zijn", vindt Carl Berteele.



"We gaan met één kopman: Wout van Aert. Misschien wringt daar nog het schoentje? Wil Evenepoel werken voor Van Aert? Hij zou rond Overijse wel koers kunnen maken en de boel kunnen laten ontploffen. En meegaan in de finale. Dat is wat Van Aert op de Spelen een beetje gemist heeft."



"Wout is de kopman. Dat moet je nu niet meer gaan veranderen. Maar des te beter als Evenepoel heel goed is. Het kan ons alleen maar ten goede komen, wanneer we met mannen in vorm naar het WK trekken."



Ik zou Ben Hermans meenemen naar het WK. Hij kan goed klimmen, ligt goed in de groep, is intelligent en is in vorm. Daar kun je niet omheen. Carl Berteele

Berteele breekt ook nog een lans voor Ben Hermans. "Ik zou graag hebben dat hij erbij is op het WK. Met de nationale ploeg is hij altijd een ploegspeler geweest. Hij kan goed klimmen, ligt goed in de groep en is intelligent. En hij zal alles doen wat ze van hem vragen."



"Hermans is bovendien in vorm. In de Tour Poitou-Charentes heeft hij zelfs een tijdrit gewonnen. Dat liegt niet. Hermans is top en ik zou hem meepakken. Hij mag ook al naar het EK. Dat is al een beetje een bewijs dat hij erbij hoort. Mannen in vorm, daar kun je niet omheen."