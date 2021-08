Brons? Manon Claeys gelooft haar oren niet: "Ik ben in shock"

Claeys won al brons in de individuele test bij haar debuut op de Paralympische Spelen, maar in een 2e medaille geloofde ze niet meer. De Braziliaan Riskalla, die zilver pakte in de individuele test, moest nog in actie komen. Dus nam Claeys vrede met de 4e plek.

"Het zit erop. Ik sta op mijn plaats", zei ze voor de microfoon van Sporza. "Mijn paard was wat moe, ik was wat moe. Het was allemaal niet zo precies. Ik ben blij met de 4e plaats."

"Ik heb het kampioenschap mooi afgesloten en kijk met plezier terug op de voorbije twee weken. Een 4e plaats is een beetje ondankbaar, maar ik heb fantastische Spelen achter de rug."

Maar plots kreeg Claeys te horen dat de Braziliaan Riskalla toch niet beter had gedaan en ze een 2e keer brons beet had. Volledig verrast kwam ze nog eens terug voor de microfoon.

"Ik ben in shock", stamelde ze. "Geef me eens een slag met die stok, dit kan niet. Twee keer brons, potverdikke. Ik ga moeten bijbetalen op de luchthaven voor de extra kilo's in mijn bagage."

"Ik ben sprakeloos, dat gebeurt niet veel. Normaal is die Braziliaan toch zeer sterk. Maar ik ben heel blij met brons, ik geloof het alleen nog niet. It ain't over till it's over."