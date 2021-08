Alonso wordt de Valverde van de F1: 40-jarige Spanjaard doet er jaartje bij

Fernando Alonso debuteerde 20 jaar geleden al in de Formule 1, bij het Minardi-team. Twee wereldtitels, heel wat omzwervingen en een sabbatperiode later is hij bij de Alpine-renstal beland, de opvolger van het Renault-team.

Daar bewijst de inmiddels 40-jarige Alonso dat hij het racen nog altijd niet verleerd is. In Hongarije eindigde hij maar net naast het podium, zijn beste resultaat sinds 2014.

"Zodra ik hier terugkeerde (Alonso reed tussen 2003 en 2009 al voor Renault) voelde ik me thuis. Het is een plezier om met de meest verstandige mensen in onze sport te kunnen samenwerken", zegt Alonso bij de ondertekening van zijn contractverlenging.

"We hopen dit seizoen nog meer mooie resultaten te laten zien, maar zijn misschien nog meer gefocust op volgend seizoen, wanneer de nieuwe regels in de F1 (die het speelveld egaler moeten maken) van kracht zullen zijn."