Wat maakt het circuit van Spa-Francorchamps zo speciaal? "Het is historisch en legendarisch"

"Het is een historisch en legendarisch circuit met een lange geschiedenis", vertelt Dejonghe. "Vroeger reden ze echt door het dorp, langs Stavelot. Het was een heel groot deel op de openbare weg. Toen lagen de snelheden nog veel hoger en haalden ze gigantisch hoge gemiddeldes. Op die manier was het een heel berucht circuit omdat het heel gevaarlijk was. Die sfeer is wel wat blijven hangen." "Daarna is het ciruit heel sterk geëvolueerd. In 1979 hebben ze de grootste verandering doorgevoerd om weg te blijven van de openbare wegen en te kiezen voor een permanent circuit. Het blijft legendarisch omdat het een gigantisch snel circuit is met heel veel hoogteverschillen." "Dat geeft in de race een speciaal gevoel en geeft een extra moeilijkheid mee. En ik denk dat het met 7 kilometer het langste circuit op de kalender is. De meesten zijn rond de 4,5 à 5 kilometer lang."

"Het heeft alles qua moeilijkheidsgraad"

Mick Schumacher vertelde dat het een van de moeilijkste circuits is. Is dat ook zo? "Ik denk dat er veel modernere circuits gemakkelijker geworden zijn. Ze zijn breed en groot en er is nog weinig uitdaging aan. In Spa zijn er veel veiligheidsoverwegingen doorgevoerd. Het hangt er een beetje vanaf in welke auto dat je zit. Als je in een tragere auto zit, is het misschien iets saaier geworden, iets makkelijker."



"Maar de F1-wagens worden elk jaar sneller. In Spa kan je in een F1-wagen de volledige potentie van die auto gebruiken. Dat kan je op sommige circuits niet. Ik denk dat het daarom zo geliefd is bij de F1-rijders."





"Qua moeilijkheidsgraad heeft het zo'n beetje alles. De 1e sector is heel snel en in de 2e sector zitten technische stukken met ook een aantal tragere bochten. Er zijn gewoon heel veel factoren die invloed kunnen hebben op je prestatie. Aangezien het zo'n lange ronde is, is het ook niet makkelijk om tot een beste tijd te komen."