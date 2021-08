Gert Vande Broek: van hardrockkrantje op school tot succescoach Yellow Tigers

De naam Gert Vande Broek is in volleybalmiddens uiteraard bekend, maar het brede publiek moet misschien 2x nadenken vooraleer ze de "George Clooney" van het Belgische volleybal kunnen plaatsen. Sporza-volleybalcommentator Marc Willems schetst het portret van duizendpoot Vande Broek, die naast prof aan de KU Leuven ook op het kabinet van minister van Sport Muyters gewerkt heeft, klankbord is voor Anderlecht-coach Vincent Kompany én succescoach is van de Yellow Tigers.

Uitermate intelligent

Paul Rowe, algemeen directeur van Sport Vlaanderen, leerde Gert Vande Broek kennen aan het Sportkot in Leuven. Rowe was er destijds assistent, Vande Broek student. "Wat weinigen weten is dat Gert, in zijn middelbare schooltijd, een linkse jongen met lang haar was die een eigen hardrockkrantje volschreef én publiceerde. Als student aan het Sportkot viel hij ook onmiddellijk op."

Sportief heeft Vande Broek een verleden als zwemmer én als volleyballer. Maar door een speling van het lot (en wellicht ook door goede resultaten) startte hij een academische carrière. Lesgeven én onderzoek doen vullen een deel van zijn agenda. "Gert is een van de meest intelligente personen die ik ken", zegt Rowe.

"Ik zou een domme idioot zijn om hierop te antwoorden"

Op de vraag of de weg naar plaats 2 in de groep na de zege tegen Rusland plots tot de mogelijkheden behoorde, was de reactie van Gert Vande Broek eerder deze week dit: "Ik zou een domme idioot zijn om hierop te antwoorden. Het gaat alleen om de wedstrijd van morgen." Interviews met Gert Vande Broek zijn altijd interessant. Meestal om wat er gezegd wordt, bijna altijd ook vanwege de reden "waarom" iets al dan niet gezegd wordt.



Als coach is Vande Broek een controlefreak en hij weet verduiveld goed dat zijn interviews beluisterd worden door zijn speelsters. Interviews zitten dan ook vaak vol weloverwogen uitspraken omdat hij altijd beducht is voor consequenties naar zijn spelersgroep toe. Dus… geen euforie, niet gaan zweven, niet vooruitkijken, wél focussen op de volgende match.

Combinatie topcoach-onderzoeker

De combinatie topcoach en wetenschappelijk onderzoeker is vrij uniek. Vande Broek doet aan de universiteit vooral onderzoek naar groepsdynamica, motivatie, …

Op die manier ontwikkelde hij een wetenschappelijk kader waarbinnen zijn coaching zich begeeft. Sportpsycholoog Stef Van Puyenbroeck doet ook onderzoek aan de K.U.Leuven onder leiding van Vande Broek.



"Het is niet alleen zo dat wetenschappelijke inzichten bevruchtend werken op de coaching van Gert, maar ook omgekeerd. Vanuit de praktijk van de coaching ontstaan boeiende vragen voor nieuw wetenschappelijk onderzoek", zegt Van Puyenbroeck.

Gert Vande Broek

Geen koele kikker

Wie uit de beredeneerde uitspraken van Gert Vande Broek zou concluderen dat hij een koele kikker is, heeft het fout. Zoals wel meer intelligente mensen twijfelt ook hij, zoekt ook hij naar bevestiging, naar feedback.



"Als leidinggevende is hij ook héél erg begaan met het welbevinden van zijn medewerkers,” zegt Stef Van Puyenbroeck. "Als speelsters ernstige problemen hebben is hij er ook voor hen. Gert zal meegaan voor een onderzoek wanneer een speelster een blessure heeft."

Skiën, koffie en wijn

Maar Gert Vande Broek heeft ook andere talenten en interesses. Zo is hij een niet ongetalenteerde skiër, al leverde een val in 2013 in Serfaus hem een verbrijzelde schouder op waardoor hij nu niet meer kan serveren bij het volleyballen.

Hij is ook koffieliefhebber, maar heeft geen tijd of zin om zich te verdiepen in de vaardigheden als barista en zoekt dus maar zijn toevloed tot koffie die wordt aangeprezen door de heer Clooney. En zijn wijnkennis kan ook menig sommelier doen blozen.

Een handicap in de toekomst?

Ooit komt het er nog van, in navolging van zijn voorganger aan de universiteit én in het volleybal, Mart Buekers. Gert Vande Broek zal – als hij ooit eens vijf minuten tijd vindt – ook wel beginnen te golfen. Vanaf dan zal ook hij een "handicap" hebben.