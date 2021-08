Club Brugge heeft nieuw goudhaantje beet: MLS all-star Tajon Buchanan

Club Brugge kwam deze transferperiode als een diesel op gang, maar heeft zich inmiddels enorm versterkt. Clement kreeg er vanavond opnieuw een pareltje bij. Al zal hij nog even moeten wachten om hem te laten schitteren.

Tajon Buchanan (22) komt na de winterstop voor 3,5 seizoenen over van New England Revolution in de Major League Soccer. De Canadese flankspeler was er dit seizoen al 11 keer beslissend in 17 wedstrijden, prestaties die werden beloond met een selectie voor het MLS All Star Team.

Buchanan genoot veel interesse uit onder andere de Bundesliga en Serie A en werd recent nog verkozen tot ‘Best Youth Player’ in the Gold Cup. Hij speelt het MLS-Seizoen uit bij New England Revolution, de huidige leider in de Eastern Conference en sluit aan bij de groep na de winterstop.