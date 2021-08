Club Brugge klopt Beerschot na spektakel vol geel, rood en fraaie goals

Club Brugge - Beerschot in een notendop:

Sleutelmoment: Beerschot maakt uit het niets de aansluitingstreffer in minuut 37, na een wereldgoal van Dom. De hoop laait terug op bij de bezoekers, maar die wordt eigenhandig de kop ingedrukt door Frans, die nog voor de rust rood krijgt. Een hele helft met tien man, dan weet je dat het lastig wordt.

Bij Beerschot was Raphael Holzhauser zoals vanouds bepalend, maar aan de overzijde deed Noa Lang nog een tikkeltje beter. De Nederlander was alweer de exponent van de Brugse aanvalslinie en draaide de Beerschot-verdediging meerdere malen dol. Statistiek: 1 op 15, dat is de magere oogst van Beerschot na vijf speeldagen. De club staat daarmee troosteloos laatste en voelt de donderwolken hangen boven 't Kiel.

Voor het eerst sinds lang mocht Jan Breydel nog eens vollopen. Een goede gelegenheid voor Club om een eerste thuiszege van het seizoen te grijpen. Daarvoor moest het wel voorbij Beerschot raken, dat dan weer hoopte om de rode lantaarn door te geven na hun magere 1 op 12. Philippe Clement had nog een extra cadeau voor het Brugse publiek. Hij liet kind van het huis Tibo Persyn debuteren in de basis. De Inter-huurling, gevormd in de Brugse jeugdopleiding, hoopte zijn visitekaartje meteen af te geven.

Wereldgoal en rood voor de rust

Het publiek in Brugge hoefde niet lang te wachten om de kelen open te zetten. Na amper vijf minuten kopte Balanta een hoekschop van Vormer machtig in de verre hoek: 1-0.

Met een voorsprong op zak hoefde Club niet eens zijn beste spel te laten zien om Beerschot onder de knoet te houden. Vlak voor het halfuur kwam de thuisploeg wel goed weg, toen Ricca slechts geel kreeg voor een stevige fout op Soumaré. Niet veel later kon Beerschot opnieuw balen: Lang stuurde De Ketelaere diep, die omspeelde Vanhamel en legde de 2-0 in het bakkie. Beerschot tegen de touwen, zou je denken, maar in minuut 37 trapte Dom uit het niets de bezoekers terug in de wedstrijd met een saflet vanop zo'n 30 meter. De hoop laaide terug op bij Beerschot, maar vlak voor rust stak Frans zijn ploegmaten nog een stok in de wielen. De verdediger ging onnodig in de fout en verzamelde zijn tweede gele karton. De bezoekers moesten nog 45 minuten met tien verder.

Kinderdroom voor Persyn, Beerschot baalt

Met een mannetje meer duwde Club stevig door na de rust. Uitblinker Lang nam zijn ploeg op sleeptouw en dribbelde de Beerschot-defensie meermaals tuureluurs. Na tien minuten in de tweede helft leken de boeken toe te mogen, toen Persyn zijn debuut in eigen huis opleukte met een knap doelpunt: 3-1.

Brugge voelde zich zegezeker en ging wat achterover leunen, Beerschot probeerde wel, maar was onmachtig aan de bal. Een kwartier voor tijd leek dan toch nog een kantelmoment te komen: N'Soki toonde zich niet voor het eerst onhandig en pakte zijn tweede geel.

Beerschot had nog een kwartier om de meubelen te redden en had die boodschap goed begrepen. Van den Bergh verlengde een vrije trap van Holzhauser heerlijk in doel, de spanning leek helemaal terug. Maar een echt slotoffensief kwam er niet meer. De vele fouten en wissels haalden het tempo uit de match, Brugge liet de eerste thuiszege van het seizoen niet meer ontsnappen. Beerschot toonde zich weerbaar, maar blijft wel achter met een pijnlijke 1 op 15.

Reacties na Club Brugge - Beerschot:

Tibo Persyn (Club Brugge): "Dit was mijn echte debuut. Het is een ongelooflijk gevoel. Hier heb ik als kind veel van gedroomd. Ik was in het begin heel geïntimideerd en voelde redelijk wat stress. Maar de ploegmaten hebben me heel goed geholpen. Bij mijn doelpunt was ik echt aan het trillen. Ik neem de bal goed aan en trap hem goed binnen. Het is heel mooi dat we na zo'n wedstrijd winnen."

Charles De Ketelaere (Club Brugge): "We waren misschien wat minder scherp na de 3-1. Dan moeten we sneller op zoek gaan naar de vierde goal. We pakken weer rood in het slot, vorige week ook al, daarin moeten we meer gefocust zijn. Mijn doelpunt? Dat moet altijd binnen, zo één op één. Het loopt goed tussen mij en Noa Lang, het is aan ons om dat zo te behouden."

Jan Van den Bergh (Beerschot): "Er waren opnieuw positieve punten, maar het resultaat blijft hetzelfde: nul punten. Dat is al bijna heel het seizoen zo. Aan inzet is er weinig te verwijten aan deze groep. Het was een gevecht van 90 minuten. We moesten er altijd in blijven geloven. Jammer dat Frans die rode kaart pakt, op dit niveau worden alle fouten afgestraft. Maar er zit progressie in de groep. De wil is er."