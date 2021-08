Egypte botst op "no" van Liverpool bij oproepingsbrief Mo Salah

Egypte speelt op 2 september in Caïro tegen Angola. Drie dagen later staat op bezoek in Franceville tegen Gabon het tweede duel op de agenda.



Omdat Egypte echter op de rode coronalijst van de Britse regering staat, zou Salah na zijn terugkeer tien dagen in quarantaine moeten.



Dat zien ze bij Liverpool liever niet gebeuren. De aanvaller zou mogelijk wel naar Gabon mogen reizen, omdat hij dan bij terugkeer in Liverpool niet in isolatie moet.



Liverpool en andere leden van de European Club Association (ECA) proberen naar verluidt vrijstellingen te krijgen zodat hun spelers niet in quarantaine hoeven bij terugkeer.



Blijft een soortgelijke vrijstelling uit, is de verwachting dat Liverpool ook de Braziliaanse internationals Alisson, Roberto Firmino en Fabinho de toegang tot de volgende kwalificatieduels van de Seleção zal ontzeggen.