DQS bestormt Druivenkoers met Evenepoel, Alaphilippe én Asgreen

De Vlaamse Druivenkoers in Overijse wordt de generale repetitie op het WK in Leuven. Op het parcours liggen namelijk 5 hellingen die de renners op 26 september ook over moeten op het WK.

Deceuninck-Quick-Step komt dan ook met zijn grote namen op de proppen. Titelverdediger Florian Sénéchal moet passen, omdat hij nu nog in de Vuelta actief is. Maar de Belgische wielerformatie wil graag een tweede zege op rij.

Voor Julian Alaphilippe wordt het een van zijn laatste wedstrijden in de regenboogtrui. De Fransman krijgt het gezelschap van Kasper Asgreen, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, en Remco Evenepoel, die net de Ronde van Denemarken heeft gewonnen.

Dries Devenyns, Mikkel Honoré, Iljo Keisse en Pieter Serry helpen hun kopmannen. "Het wordt een belangrijke koers, omdat er enkele secties van op het WK op het parcours liggen", zegt sportief directeur Rick Van Slycke.

"Dat maakt het allemaal wat interessanter dan normaal. We hebben een sterk team en we zullen zoals altijd een belangrijke rol proberen te spelen. Het wordt niet gemakkelijk, maar we hebben veel vertrouwen."