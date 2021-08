Benfica recupereert Vertonghen voor beslissend CL-duel in Eindhoven

De 34-jarige Vertonghen, die in Nederland bekeken wordt als oud-aanvoerder van Ajax, miste vorige week het thuisduel van Benfica met PSV (2-1).

"Maar hij is nu hersteld", zegt trainer Jorge Jesus. "Hij heeft niet veel kunnen doen. Maar de medische staf heeft hem fit verklaard. Hij stond net met ons op het trainingsveld. We hebben tactisch getraind. De spelers moeten nog herstellen van afgelopen weekend."

Benfica vliegt later vandaag naar Eindhoven. De club heeft besloten om niet in het Philips-stadion te trainen. "We weten wat we moeten doen", zei Jesus. "Dit wordt een wedstrijd met grote sportieve en financiële belangen."

"We spelen tegen een heel goede tegenstander. Eigenlijk zouden PSV en Benfica allebei in de groepsfase van de Champions League moeten spelen. Dat heb ik vorige week ook al gezegd. We hebben aan een gelijkspel voldoende, maar gaan voor de winst."