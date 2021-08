Benfica wint op karakter, maar PSV is nog lang niet uitgeteld en redt terugmatch

PSV had tot dusver zijn 6 officiële duels gewonnen in deze voetbaljaargang, waarvan 4 in de voorrondes van de Champions League.

Toch straalden de bezoekers weinig branie uit en Benfica sloeg toe in de angstige beginfase.

Met een kruisbal zette Silva de finesse en techniek van Benfica na 11 minuten in de verf, maar PSV - dat voor het eerst dit seizoen tegen een achterstand aankeek - gooide daarna de schroom van zich af.

Dat leverde kansen op, maar kort voor de pauze volgde het deksel op de neus.

Benfica benutte op een corner zijn lengte en kracht: Weigl was vogelvrij om het harde verdict halfweg te vellen.

Wie dacht dat PSV na die opdoffer het hoofd helemaal zou laten hangen, kwam bedrogen uit.

Gakpo leek na 53 minuten te lang te wachten, maar vond toch nog een gat in de Portugese afweer.

Na de 2-1 zakte het niveau, maar PSV flirtte in het fouten- en kaartenfestival af en toe met de gelijkmaker.

Die viel niet uit de lucht in het Estadio da Luz, maar PSV mag zeker hopen dat de hemel volgende week helemaal opklaart in het Philips Stadion.