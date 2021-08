Milan ziet Ibrahimovic niet terugkeren voor midden september

Door zijn blessure miste de 39-jarige Ibrahimovic de laatste 3 Serie A-duels, maar erger nog: het EK met Zweden.

Half juni bleek bovendien dat een operatie nodig was. "Fysiek gaat het goed met hem, maar hij traint nog niet met de groep", vertelde Pioli in de aanloop naar de competitie-opener van morgen op het veld van Sampdoria.

"Ik verwacht dat hij volgende week weer oefeningen met de bal gaat doen. Als alles gaat zoals we hopen, zou hij tijdens de interlandbreak (30/8-8/9) zijn rentree op de groepstraining kunnen maken", aldus Pioli. "Dat hopen we in elk geval. Daarna kan het snel gaan."

De excentrieke Zweed wordt in oktober 40. "Zijn rol blijft die van een mentaal en technisch sterke leider, hij is een belangrijk referentiepunt."

In afwezigheid van Ibrahimovic rekent Pioli op de Franse nieuwkomer Olivier Giroud om de Milan-aanval te leiden.