Wie is sprintrevelatie Piet Allegaert? "Plichtsbewust en gemaakt voor Parijs-Roubaix"

1. Kasseiman die als neoprof verbaasde in Parijs-Roubaix

We keren terug naar Parijs-Roubaix 2017. Twaalf seconden nadat Greg Van Avermaet het zege-gebaar gemaakt had op de Vélodrome, mag een elitegroep sprinten voor de 6e plaats. Neoprof Piet Allegaert is de verrassende renner van Sport Vlaanderen-Baloise in dat gezelschap. Hij eindigt 17e.



Hans De Clercq was in die editie ploegleider van Allegaert. "Ik zie Piet in de nabije toekomst zeker nog hoge toppen scheren in Parijs-Roubaix. Hij hoeft zelfs niet te anticiperen door mee te glippen in de vlucht, Piet is al in staat om in de finale mee te schuiven met de besten."

"Als Piet straks een goede winter heeft, kan hij in koersen zoals de Omloop en Dwars door Vlaanderen meedoen voor de zege. Hoog eindigen in Harelbeke, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen is nog een ander paar mouwen."