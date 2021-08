Jasper Philipsen snelt overtuigend naar 2e ritzege, Kenny Elissonde erft rode trui

De 5e rit in een notendop:

Bardet mag klassement vergeten, vakwerk van Alpecin-Fenix

De parcoursbouwer droomde ervan dat de wind vandaag brokken zou maken, maar het was een valpartij op 11 kilometer van de streep die voor een grote ravage zorgde.

De val gebeurde vrij vooraan in het pak, driekwart van het peloton was achteropgeraakt.



Romain Bardet (14e in de stand) was een van de grootste slachtoffers en bleef een tijdje op het asfalt neergeplant. De Fransman zou uiteindelijk binnendruppelen op meer dan 12 minuten.



Ook rode trui Rein Taaramäe deelde in de klappen. Hij moet na 2 dagen zijn rode trui afstaan aan Kenny Elissonde, die wel aan boord was van de 1e groep.



Alpecin-Fenix bracht vandaag wel een uitstekende leadout op de rails en zette Philipsen in polepositie af. Onze landgenoot kwam er autoritair uit. Zijn 2e ritzege is binnen.



Fabio Jakobsen, gisteren ritwinnaar, strandde op de 2e plaats. Met Piet Allegaert (5e) en Jordi Meeus (7e) eindigden nog 2 Belgen in de top 10.