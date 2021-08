Jasper Philipsen wist alle ereplaatsen van de Tour meteen uit in de Vuelta

"Het is ongelofelijk", glimlachte Jasper Philipsen in Burgos. "We hadden het gisteren nog in de groepschat van onze ploeg gezet. Dit was een droom, maar ik wilde er niet te veel aan denken."



Philipsen zette zijn ploeg in de bloemetjes. "Dit bewijst hoe gemotiveerd iedereen is. Het is een inspanning van het team en iedereen mag trots zijn."



"Het was geweldig om iedereen in de vuurlinie te zien. Zo win je een sprint. Dit was het eerste doel en ik ben blij dat het meteen gelukt is."



Philipsen krijgt ook de groene trui als toetje. Hij telt net als Fabio Jakobsen en Alex Aranburu 50 punten, maar heeft als ritwinnaar een streepje voor.