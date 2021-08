Fabio Jakobsen maakt zijn sprookje compleet en wint op nijdige finish in de Vuelta

Iets meer dan een jaar na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen lijkt Fabio Jakobsen helemaal de oude. De Nederlander van Deceuninck-Quick Step was de snelste in de 4e etappe van de Vuelta. Jasper Philipsen zat in de laatste hectometers ingesloten. Leider Rein Taaramäe kwam in de slotkilometers ten val, maar verliest geen tijd door de 3 kilometer-regel.