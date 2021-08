Fabio Jakobsen is weer helemaal de oude: "Dit is een droom die uitkomt"

Met een kamerbrede glimlach beantwoordde Fabio Jakobsen de vragen in het flashinterview kort na de finish.

"Het is een droom die uitkomt", glimlachte hij na zijn sprintzege, zijn 3e overwinning van het seizoen na 2 ritten in de Ronde van Wallonië vorige maand.

"Na de crash was het een lange weg terug. Het heeft veel tijd en moeite gekost, bij mij en bij andere mensen."

"Dit is ook een beloning voor hen. Dan heb ik het over de dokters in Polen, mijn tweede familie bij de ploeg en iedereen tussenin. En mijn eigen familie uiteraard."

Jakobsen regelde het sprintje bijzonder volwassen. "Het was hectisch met de klassementsmannen. Bert Van Lerberghe bracht me naar voren en daar vond ik het wiel van Arnaud Démare."

"Hij was de te kloppen man en ik had op het einde nog een beetje meer in mijn benen. Ik ben blij dat ik hem nog kon remonteren."