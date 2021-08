Valverde geeft in tranen op na spectaculaire crash en breekt sleutelbeen

Alejandro Valverde had op zijn 41e opnieuw uitzicht op een mooie klassering in de Ronde van Spanje, waarin hij al 7 keer op het eindpodium stond. Maar in de 7e etappe sloeg het noodlot toe.

In een afdaling ging Valverde aan het zwalpen na een klein tikje door een put in de weg. De Movistar-man schoof met fiets en al onder de vangrail en in de afgrond. Gelukkig kon hij snel afremmen en werd zo meer onheil vermeden.

Ploegmaat Rojas trok Valverde weer overeind en een mecanicien reikte hem meteen een nieuwe fiets aan, maar de nummer 4 in het klassement schudde van nee. De dokter kwam zich nog even vergewissen van zijn situatie en na wat wikken en wegen besloot hij het toch nog eens te proberen. Maar uiteindelijk gaf hij toch op: één hoopje ellende, uithuilend op de schouder van ploegleider Garcia Acosta.

In het ziekenhuis kreeg Valverde wel bemoedigend nieuws met het oog op de rest van het seizoen. Er werden eerst geen breuken vastgesteld, maar na een nieuwe reeks onderzoeken bleek toch dat Valverde zijn rechtersleutelbeen had gebroken. Morgen wordt hij in Murcia al geopereerd.

Eerder in de etappe stapte ook Hugh Carthy eruit. De Brit eindigde vorig jaar nog 3e in de Vuelta en was dit jaar ook al 8e in de eindstand van de Giro. Maar nu draaide het vierkant. Hij had de voorbije dagen al heel wat tijd verloren en moest ook vandaag snel lossen.