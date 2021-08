De inzet is groot: Antwerp, Anderlecht en Gent moeten Belgische UEFA-coëfficiënt duwtje geven

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zeker als het gaat om Belgische ploegen in Europa.



Twee ploegen kennen hun lot al: Club Brugge is zeker van de groepsfase van de Champions League, Racing Genk komt sowieso uit in de poules van de Europa League.



Voor Antwerp wordt het 6 matchen in de Europa League óf de Conference League, het nieuwe kindje van de UEFA. Voor de debuut-editie van dat toernooi kunnen ook Anderlecht en KAA Gent zich plaatsen.

Het zou een "Full House" zijn: 5 Belgische clubs verzekerd van Europees voetbal tot Nieuwjaar.

Een mogelijk succes dat bijzonder welkom is voor de UEFA-coëfficiënt van ons land. Want zoals de zaken er nú voorstaan, verliest België in 2023 zijn rechtstreeks ticket voor de Champions League. Zowel sportief als financieel potentieel een flinke streep door de rekening.

Voor directe toegang tot het kampioenenbal van de Belgische kampioen is namelijk een plek in de top 10 van de UEFA-ranking vereist. Maar ons land prijkt in dat klassement momenteel op een virtuele 13e plaats. Dat is 4 posities lager dan dit seizoen.