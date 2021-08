"Louis van Gaal moet het nu met afbakbroodjes doen, zo snel moet het gaan"

Algemeen Dagblad: "Zelfde conclusie als De Boer en Koeman"

"Als ik de KNVB was, zou ik ook bij mij zijn uitgekomen." Als er één zin blijft hangen na dag één in het tijdperk van Louis III, dan is het deze", schrijft het Algemeen Dagblad. "In Zeist sprak een uur lang dé man die zelf ook vindt dat juist híj Oranje over onherbergzaam terrein naar het WK in Qatar moet leiden. Zelfingenomen zullen criticasters zeggen."





"We zitten dun in de keepers. En dun in de linker- en rechterspitsen. Die laatste twee posities zijn bouwstenen van de Hollandse School, maar als je ze niet hebt, kun je ze niet opstellen.’’ Dat is interessant: Van Gaal trekt dezelfde conclusie die Frank de Boer en ook Ronald Koeman al trokken als bondscoach."



"In de ogen van Van Gaal is er echt wel een goed Nederlands elftal te maken uit het huidige spelersaanbod. Een ‘echt team’, dat niet zo afgeschminkt hoeft te worden als op het EK en waarmee hij wat hem betreft inzet op het hoogste: "Mijn persoonlijke ambitie is wereldkampioen worden."