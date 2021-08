Elaine Thompson schittert in Eugene met op één na snelste 100m ooit

Enkele weken geleden snelde Thompson-Herah in Tokio nog naar een tweede olympische titel op een rij op de 100m, in Eugene zette ze haar dominantie nog maar eens in de verf.

De Jamaicaanse snelde in een weergaloze 10"54 naar de winst, voor landgenotes Fraser-Pryce en Jackson. Met die tijd blijft ze amper 5 honderdsten boven het legendarische (en fel gecontesteerde) wereldrecord van Florence Griffith-Joyner uit 1988.

Ook op de 3000m steeple bij de vrouwen werd er een absolute toptijd gelopen. De Keniaanse Norah Jeruto liep in een tijd van 8'53"65 naar de zege, de derde beste tijd in de geschiedenis op het onderdeel.

Noah Lyles nam op de 200m revanche voor zijn bronzen "nederlaag" in Tokio. De Amerikaanse ster won in 19"52, een beste wereldjaarprestatie. Op de 100m pakte André De Grasse stevig uit. Hij won in 9"74.

Olympisch kampioene op de zevenkamp, Nafi Thiam, moest in Eugene normaal gezien in actie komen in het hoogspringen, maar onze landgenote gaf forfait. De reden: een opspelende nekblessure.