Elaine Thompson is ook in Parijs oppermachtig op de 100 meter

In het polsstokspringen stelde Mondo Duplantis orde op zaken na zijn slipper in Lausanne. Hij won met 6,01 meter, maar faalde 3 keer op wereldrecordhoogte 6,19 meter.

"Ik ben zeer tevreden", reageerde Thompson-Herah, die niet verstopt dat ze op het wereldrecord aast. "Het is een doel op korte termijn, maar het is niet erg als het dit seizoen niet lukt."

Fraser-Pryce was er in de Franse hoofdstad niet bij, Thompson-Herah - olympisch kampioene op de 100, 200 en 4x100 meter - deed het weer zeer voortreffelijk met 10"72 (+1,3 m/s).

Vorige zaterdag strandde de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah in Eugene met 10"54 op een zuchtje van het WR (10"49), donderdag liep landgenote Shelly-Ann Fraser-Pryce (10"60) ook al naar een verbluffende chrono in Lausanne.

Na de toptijden van de voorbije weken was het in Parijs vooral uitkijken naar de 100 meter bij de vrouwen.

Couckuyt wordt 7e: "Ik had geen toptijd verwacht"

Op de 400 meter horden werd Paulien Couckuyt 7e in 56"36, 2 seconden boven haar Belgisch record. De wind in het Stade de Charléty stond toptijden in de weg.

"Na Tokio heb ik één week stilgelegen door de jetlag, en dan nog eens één week door rugpijn, dus ik was er wel op voorbereid dat ik hier geen toptijd zou lopen", vertelde Couckuyt na afloop.



"Ik wilde ondanks de slechte voorbereiding toch starten omdat het mijn allereerste kans was om in een Diamond League van start te gaan."



"Ondanks mijn mindere prestatie heb ik er wel van genoten om nog eens voor een vol stadion te lopen. Héél misschien neem ik er de Memorial Van Damme nog bij, maar in principe is mijn seizoen afgelopen."