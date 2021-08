Bruno Vanhove, vlaggendrager in Tokio: "Tonen dat je ook topsporter bent met visuele beperking"

Vanavond reist de Belgische delegatie af naar Tokio. Op de openingsceremonie zal Bruno Vanhove voor het eerst in de spotlights staan. Hij is een van onze goalballers, een balsport voor mensen met een visuele beperking.

"Ik was aangenaam verrast en vereerd met het voorstel om vaandeldrager te zijn", vertelt Vanhove. "Het is toch een erkenning. Men ziet je dan als boegbeeld van de paralympische selectie. Ik ben enorm trots."

Voor Vanhove worden het zijn 3e Spelen. Extra leuk: hij wordt vergezeld door 2 broers.

"We hebben met een groep van 8 toegewerkt naar deze Spelen. 2 spelers zijn afgevallen en dat is een gemengd gevoel, zeker als kapitein. Maar dat ik dit met mijn 2 broers kan beleven is fantastisch."

"In 1983 zijn we geboren als een zesling: 5 jongens en 1 zus. Door de vroeggeboorte waren er complicaties, 3 hadden een visuele beperking."

"In onze jeugd waren we redelijk sportief met onder meer gymnastiek, maar bal- en teamsporten waren onmogelijk. Zo zijn we in goalball gerold."

"Ik had nooit de droom om op de Spelen te staan, laat staan als vaandeldrager. Maar ik ben supertrots op wat we verwezenlijken." (lees voort onder foto)