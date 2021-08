Amerikaanse topvoetbalster Carli Lloyd, goed voor 312 caps, zwaait binnenkort af

In 2012 en 2016 won Carli Lloyd goud met de VS op de Olympische Spelen. In Tokio moest ze deze maand genoegen nemen met brons.

De 312-voudige international (128 goals) won ook 2 WK's en werd 2 keer uitgeroepen tot beste speelster van de wereld.

"Elke wedstrijd heb ik benaderd alsof het mijn laatste match zou zijn", vertelt Lloyd. "Ik wilde niets als vanzelfsprekend beschouwen. Het is lastig om te top te bereiken, maar het is nog veel moeilijker om daar lange tijd te blijven."

Lloyd zal het Amerikaanse nationale elftal nog uitzwaaien met enkele oefeninterlands in september en oktober. Ze werkt het huidige seizoen ook nog af bij haar club NJ/NY Gotham FC.