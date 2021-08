Al-Khelaifi : "Mensen zouden geschokt zijn door bedrag dat Messi oplevert"

"Mensen zouden geschokt zijn als ze de bedragen hoorden die Paris Saint-Germain gaat verdienen door de komst van Lionel Messi", zei voorzitter Al-Khelaifi woensdag kort na de presentatie van de 34-jarige Argentijnse spelmaker bij de Franse topclub.

Replica-shirts met de naam van Messi worden massaal verkocht, de socialemedia-accounts van PSG hebben opeens miljoenen extra volgers en de tv-rechten schieten omhoog. Dat doet de kassa rinkelen.

Of het genoeg is om binnen de regels van de Financial Fair Play te blijven, weten enkel mensen die toegang hebben tot alle cijfers. Sportmarketingexpert Vincent Chaudel plaatst wel een kanttekening.

Chaudel verwacht dat de werkelijke financiële impact minder is dan toen Neymar in 2017 bij PSG kwam. "Dat komt simpelweg omdat Neymar arriveerde net voordat opnieuw over de sponsoring en shirtdeals werd onderhandeld, terwijl ze nu vastliggen tot 2032."

Chaudel, medeoprichter van de denktank Observatoire du Sport-Business, schat dat de komst van Messi de waarde van Paris Saint-Germain met 10 tot 20 procent zou kunnen verhogen. In april waardeerde Forbes de club op 2,5 miljard dollar.