Djokovic verdedigt titel in Cincinnati niet: "Meer tijd nodig om te recupereren"

De Olympische Spelen draaiden voor Novak Djokovic uit op een grote teleurstelling. De topfavoriet beet in de halve finales in het zand en deed hetzelfde in het duel om brons.



Normaal gezien zou Djokovic volgende week zijn titel in Cincinnati verdedigen. Maar de Serviër is er nog niet klaar voor.



"Spijtig genoeg heb ik wat meer tijd nodig dan verwacht om te recupereren en te herstellen van een al zwaar seizoen tussen Australië en Tokio", schrijft de nummer 1 van de wereld.



"Daardoor kan ik dit jaar helaas niet aantreden in Cincinnati. Mijn focus ligt nu al op de US Open en daarnaast hoop ik ook wat meer tijd door te brengen met mijn familie."



Djokovic gaat over 3 weken in New York voor een vierde eindzege. Daarnaast maakt hij ook nog kans op een Grand Slam: winst van alle grandslamtoernooien in 1 seizoen. Het zou de eerste keer zijn dat iemand daarin slaagt sinds Rod Laver in 1969.