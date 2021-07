Vaarwel, Golden Slam! Zinderende Zverev houdt Djokovic uit olympische tennisfinale

Novak Djokovic moet zijn queeste om alle grandslams en het olympisch tennistoernooi in hetzelfde jaar te winnen, opbergen. In de halve finales stond zijn tegenstander Alexander Zverev op uit de doden na een dramatische eerste set. Na een break in de tweede set was de veer gebroken bij Djokovic. De Serviër beet uiteindelijk met 6-1, 3-6 en 1-6 in het zand.