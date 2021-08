5 opvallende debutanten in de Vuelta: Zwifter, skiër, goud, bad boy en terug naar 1991

Zaterdag gaat met de Vuelta de laatste grote ronde van het seizoen van start. De Ronde van Spanje is zoals altijd het ideale lokaas voor een pak debutanten in een rittenkoers van 3 weken. Wij zetten onze schijnwerpers op 5 proefkonijnen.

1. Jay Vine (Alpecin-Fenix)

Alpecin-Fenix doet voor het eerst mee met de grote jongens in de grote rondes en heeft een entree door de grote poort gemaakt. Tim Merlier was succesvol in de Giro en de Tour, ook Mathieu van der Poel deed zijn duit in het zakje. De Belgische ploeg rekent in Spanje op sprintsucces met Jasper Philipsen, maar legt zijn boontjes ook te week op Jay Vine. Het verhaal van de Australiër leest alvast als een sprookje. Vorig jaar schreven meer dan 100.000 ambitieuze fietsers zich in voor de Zwift Academy. De inzet: een profcontract bij de ploeg van de broers Roodhooft. Dankzij zijn klimmersprofiel, waardes en wattages op de rollen mocht hij zich ook bewijzen op de weg. De 25-jarige Australiër werd bij zijn entree in Europa 2e in de Ronde van Turkije, maar na een anonieme Ruta del Sol werd het weer maandenlang muisstil. Vorige week eindigde hij 5e in de slotrit van de Ronde van Burgos op de klim naar Lagunas de Neila. Bewijst Vine in deze ontdekkingstocht dat hij meer dan een virtuele eendagsvlieg is?

2. Anton Palzer (Bora-Hansgrohe)

Met zijn 28 lentes kunnen we Anton Palzer moeilijk bestempelen als een piepkuiken, maar ook de Duitser staat voor zijn vuurdoop. Die komt er snel, want Palzer is nog maar sinds begin april prof bij Bora-Hansgrohe aangezien hij zich eerst nog wilde focussen op het winterseizoen. Que? Palzer is een ski-bergbeklimmer die vorig jaar samenwerkte met een van de coaches van de Duitse ploeg en zijn prestatiewaarden - zoals zijn VO2max - werden gecatalogeerd als "uitzonderlijk". Het eerste seizoen werd vooraf al aangekondigd als een jaar om te leren en Palzer kan de komende weken nieuwe stapjes zetten. Met een bekend energiedrankje als sponsor krijgt hij misschien wel vleugels. Hij zakt na grijze rittenkoersen - Tour of the Alps, Ronde van Zwitserland en Settimana Ciclistica Italiana - zonder adelbrieven af, maar wie weet komen zijn stoutste dromen in het Spaanse gebergte wel uit.

3. Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers)

Thomas Pidcock is een kind van alle seizoenen. Veldritten, voorjaarsklassiekers, MTB-races, Olympische Spelen en nu de Vuelta: Pidcock staat er van januari tot en met december en het ambitieuze 22-jarige wonderkind doet dat niet als pelotonvulling. Met MTB-goud uit Tokio in zijn rugzak proeft hij nu ook van zijn eerste grote ronde. Bij Ineos-Grenadiers rust de druk niet (volledig) op zijn schouders, want met Egan Bernal, Richard Carapaz, Adam Yates en Pavel Sivakov is er een vloot kopmannen voor het klassement. Maar schrik niet als Pidcock verrassend lang zijn mannetje staat tussen de kanonnen. Na een sleutelbeenbreuk begin juni bleek zijn basis enkele weken geleden alvast niet te mager om te oogsten in Tokio. Als eindwinnaar van de Baby Giro in 2020 (inclusief 3 ritzeges) weet hij ook hoe hij een rittenkoers op het hoogste (belofte)niveau moet afwerken. De Brit zal bovendien niet willen onderdoen voor collega-alleskunners Wout van Aert (2 ritzeges in de Tour van 2019, waaronder een ploegentijdrit) en Mathieu van der Poel (ritwinst en geel in de Tour van 2021) bij hun debuut in een grote ronde.

4. Quinn Simmons (Trek-Segafredo)

Ook de wielersport kan links en rechts wel een bad boy gebruiken en Quinn Simmons zit niet om een stunt en een vleugje rock-'n-roll verlegen. In 2019 veegde hij op het WK voor junioren in een uitgeregend Yorkshire iedereen op een hoopje, waarna hij zoals Remco Evenepoel de beloftecategorie negeerde en prompt prof werd bij Trek-Segafredo. De Amerikaan zong in zijn debuutjaar wel snel een toontje lager en werd in oktober door zijn team zelfs helemaal gemuilkorfd na een "opruiende" tweet. Anno 2021 lijkt het enfant terrible een stukje volwassener en zijn ritzege en eindwinst in de Ronde van Wallonië eind vorige maand bewezen dat de hardrijder stilaan klaar is voor het echte examen. Als 20-jarige rookie is hij alvast de jongste debutant in dit pakket.

Simmons deed eind juli iedereen de baard af in de Ronde van Wallonië.

5. Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick Step)

Het Spaanse publiek smult de komende weken misschien wel van Mauri Vansevenant. Mauri, die naam doet alvast een belletje rinkelen bij de Spaanse wielerliefhebbers. Vader Wim haalde voor de voornaam van zijn zoon de mosterd bij ex-renner Melchor Mauri, in 1991 eindwinnaar van de... Vuelta. Vansevenant reed een meesterlijk voorjaar met zijn eerste profzege in de GP Industria als kers op de taart en een 11e plaats in de Ronde van het Baskenland als bewijsvoering voor zijn capaciteiten als ronderenner. Klassementsambities worden niet (hardop) uitgesproken, maar de nuchtere natuurvriend zal met zijn energieke stijl het beeldscherm ongetwijfeld vullen als was hij Kuifje in Wonderland. En dan kijken we zeker en vast uit naar de steunkreten bij de familie van de nog altijd maar 22-jarige West-Vlaming.

