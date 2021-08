Lepe vos Jason Kenny knalt naar keiringoud en is nu beste Britse olympiër

Jason Kenny is een levende legende in het baanwielrennen. Op het palmares van de 33-jarige Brit prijkten al 6 olympische titels en één zilveren plak. Op de vorige Spelen in Rio was hij de absolute sprintkoning met goud in de teamsprint, de individuele sprint én de keirin.

Die laatste titel wist hij op de slotdag van de Spelen knap te verlengen. In de keirinfinale sloop Kenny op kousenvoeten weg toen de gangmaker zijn werk gedaan had en dat gat kregen zijn concurrenten niet meer gedicht.

Tactisch erg slim gespeeld dus van Kenny, die nu met 8 olympische medailles - waarvan 7 gouden - de beste Brit ooit is op de Olympische Spelen. Het zilver was voor de Maleisiër Azizulhasni Awang, die in de sprint nipt de Nederlander Harrie Lavreysen kon afhouden.