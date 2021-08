Kopecky wordt na omnium-exit in tranen overgebracht naar het ziekenhuis

Het baanwielrennen op de Spelen was geen succesverhaal voor Lotte Kopecky. Ze werd tot tweemaal toe door een valpartij afgestopt. Een gemiste kans, volgens coach Peter Pieters: "Haar vorm was goed, dat hebben we gezien tijdens de wegrit. Ze ging meedoen voor de medailles. Lotte hoort gewoon in het rijtje van de favorieten."



"Spijtig dat ze dat niet heeft kunnen laten zien. Ze zat nochtans in een goede positie toen ze viel, maar ze kon de valpartij - vlak voor haar - niet ontwijken. Deze Olympische Spelen hebben we het geluk niet aan onze zijde gehad. Dit had de bekroning voor haar harde werk moeten zijn. Haar wereld stort momenteel in."

De trainer had ook al wat nieuws over de blessure van zijn pupil: "Ze kon geen druk meer op haar been zetten. De dokters zijn haar momenteel nog aan het onderzoeken, maar ze vermoeden dat er een zware bloeduitstorting op haar heup aanwezig is. Die drukte op haar spier drukken."