Belgisch brons en Belgische tranen, dit moet u onthouden van de nacht van 8 augustus

De op laatste nacht in Tokio heeft België zowaar een zevende medaille opgeleverd. Bashir Abdi pakte na een glansprestatie brons op de marathon. Voor Lotte Kopecky einigde het avontuur in tranen en met een opgave. Dit moet u onthouden van de nacht van 8 augustus.

Bekijk de hoogtepunten van de laatste nacht

Bashir Abdi bezorgt België op de marathon 7e medaille

De marathon is een succes geworden voor België. Bashir Abdi liep naar de bronzen medaille en Koen Naert eindigde als 10e. Abdi was natuurlijk heel tevreden en kreeg meteen na de finish telefoon van zijn goeie vriend Mo Farah.

Ontroerend: Nederlandse boezemvriend helpt Abdi aan brons

Een Belgische medaille met een Nederlands tintje, want Bashir Abdi leek het heel moeilijk te hebben in de slotfase van de marathon. Gelukkig was zijn trainingspartner en vriend Abdi Nageeye in de buurt. De Nederlander vuurde Abdi aan en dat had succes: zilver voor Nageeye en brons voor Bashir Abdi.

Eliud Kipchoge is een maatje te groot in de marathon

Een indrukwekkende Eliud Kipchoge zette de marathon naar zijn hand. De Keniaan had onderweg tijd om een vuistje uit te delen en leek met de vingers in de neus naar goud te lopen. Hij verlengde zo zijn titel van Rio 2016.

Olympische Spelen van Lotte Kopecky eindigen in tranen

Voor Lotte Kopecky zijn de Olympische Spelen uitgedraaid op een ontgoocheling. Onze landgenote verscheen op de wielerpiste gehavend aan de start van de omnium en kwam op het eerste nummer meteen ten val. Kopecky, die in het openingsweekend al op de ondankbare 4e plaats was geëindigd in de wegrit, probeerde het nog in de temporace, maar gaf op met tranen in haar ogen. Ze is naar het ziekenhuis voor onderzoeken.

Lepe Jason Kenny knalt naar zesde olympische titel

In het baanwielrennen heeft Jason Kenny zijn olympische titel verlengd in de keirin. De ervaren Brit overtroefde zijn concurrenten op tactisch vlak in een aantrekkelijke finale en telt nu 8 olympische medailles, geen enkele Brit doet beter.

Zevende titel op rij voor Amerikaanse basketbalvrouwen